تهنئة السويد بذكرى اليوم الوطني

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، برقية تهنئة إلى ملك مملكة السويد الملك كارل السادس عشر جوستاف، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وأعرب الملك سلمان بن عبد العزيز، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب مملكة السويد الصديق، اطراد التقدم والازدهار. كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة مماثلة، للملك كارل السادس عشر جوستاف ملك مملكة السويد. وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب مملكة السويد الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.



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