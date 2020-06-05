بدء استقبال طلبات الماجستير المدفوعة بجامعة نجران

وبيّن أن القبول تضمن أيضاً برامج ماجستير بكليتي اللغات والشريعة وأصول الدين، حيث تمثلت في ماجستير تدريس اللغة الإنجليزية للمتحدثين بلغات أخرى للبنين والبنات، وماجستير العقيدة والمذاهب المعاصرة للبنين، وماجستير التفسير وعلوم القرآن للبنين. وأكد العسيري أن العمادة حددت الرسوم وعدداً من الشروط والمستندات المطلوب إرفاقها أثناء التسجيل الإلكتروني على موقع العمادة http://dpgs.nu.edu.sa/deanship-programs، كما أن على الراغبين في التسجيل الدخول على الرابط http://edugate.nu.edu.sa/nu/init للتسجيل إلكترونياً، مشيراً إلى ضرورة متابعة المتقدمين المواقع الإلكترونية لعمادة الدراسات العليا والكليات لإنهاء إجراءات القبول المبدئي.
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