السعودية اليوم / الولايات المتحدة تسجّل 20,555 إصابة و 1,035 حالة وفاة بفيروس كورونا



واشنطن 13 شوال 1441 هـ الموافق 05 يونيو 2020م واس

أظهرت الإحصائيات الواردة من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها خلال الــ24 ساعة الماضية، تسجيل 20,555 إصابة جديدة بفيروس

وطبقاً لهذه الإحصائيات، وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 1,862,656 إصابة ، فيما بلغ عدد الوفيات 108,064 حالة وفاة.

// انتهى //

22:47ت م

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واشنطن 13 شوال 1441 هـ الموافق 05 يونيو 2020م واسأظهرت الإحصائيات الواردة من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها خلال الــ24 ساعة الماضية، تسجيل 20,555 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 1,035 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.وطبقاً لهذه الإحصائيات، وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 1,862,656 إصابة ، فيما بلغ عدد الوفيات 108,064 حالة وفاة.// انتهى //22:47ت م0160

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