السعودية اليوم / الأمين العام للأمم المتحدة يحث على العناية بالبيئة لحماية البشرية



الأمم المتحدة 13 شوال 1441 هـ الموافق 05 يونيو 2020 م واس

حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على العناية بالطبيعة لحماية البشرية من تدهور معدلات الموائل وفقدان التنوع البيولوجي، واضطراب المناخ.

جاء ذلك خلال رسالة له عبر الفيديو بمناسبة اليوم العالمي للبيئة لعام 2020 الذي تستضيفه كولومبيا وتنظمه الأمم المتحدة تحت شعار "حان وقت الطبيعة"، الذي يحتفل به في 5 يونيو من كل عام.

وأوضح الأمين العام أن الطبيعة ترسل لنا رسالة واضحة، أننا نلحق الأذى بعالم الطبيعة، وسندفع نحن ثمنَ ذلك.

من جانبه أفاد مقرر الأمم المتحدة الخاص المستقل المعني بحقوق الإنسان والبيئة ديفيد بويد، أن 70 % على الأقل من الأمراض المعدية الناشئة، مثل كوفيد-19، تنتقل من الحياة البرية إلى الناس، و هناك حاجة ماسة إلى اتخاذ إجراءات تحويلية لحماية البيئة وحقوق الإنسان.

وفي ذات السياق شدد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، تيجاني محمد باندي، في رسالته، على المحافظة على الزخم نحو مستقبل أخضر ومستدام يسمح بالعيش في انسجام مع الطبيعة للأجيال الحالية والمستقبلية, مؤكداً أن هناك فرصا رئيسة لضمان الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وحماية التنوع البيولوجي، في جهودنا لإعادة البناء بشكل أفضل.

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22:46ت م

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