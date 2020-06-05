السعودية اليوم / مصر تسجل 40 حالة وفاة بفيروس كورونا و1348 إصابة جديدة



القاهرة 13 شوال 1441 هـ الموافق 05 يونيو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم عن تسجيل 40 حالة وفاة و 1348 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد ، بخروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 8158 حالة .

وأوضح "مجاهد " أن إجمالي عدد المصابين وصل إلى 31115 حالة ، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 1166 حالة وفاة.

//انتهى//

22:26ت م

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القاهرة 13 شوال 1441 هـ الموافق 05 يونيو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم عن تسجيل 40 حالة وفاة و 1348 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد .وأفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد ، بخروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 8158 حالة .وأوضح "مجاهد " أن إجمالي عدد المصابين وصل إلى 31115 حالة ، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 1166 حالة وفاة.//انتهى//22:26ت م0156

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