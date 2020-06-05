السعودية اليوم / بلدية رفحاء تكثف جولاتها الرقابية على المسلخ البلدي والكشف على الأنعام



رفحاء 13 شوال 1441 هـ الموافق 05 يونيو 2020 م واس

كثفت بلدية رفحاء التابعة لأمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة بقسم صحة البيئة جولاتها الرقابية الخاصة بالكشف على الأنعام في المسلخ البلدي، بهدف تقديم خدمات للمستفيدين بطرق صحية، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الخاصة بعمليات الذبح والسلخ والنظافة التي تضمن المحافظة على عملية الإصحاح البيئي، وذلك من خلال الكشف البيطري لرفع معدلات الحماية الصحية واستبعاد اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بجانب الرقابة على أعمال المسلخ بشكل مستمر وتقديم أفضل الخدمات.

وأكدت البلدية على المواطنين والمقيمين ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية وفي حال وجود ملحوظة بلدية التواصل عبر مركز الطوارئ الموحد على الرقم (940) للتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات.

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22:07ت م

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