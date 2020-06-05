السعودية اليوم / إيطاليا تسجل 85 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و518 إصابة



روما 13 شوال 1441 هـ الموافق 05 يونيو 2020 م واس

سجلت إيطاليا اليوم 85 حالة وفاة بوباء كوفيد-19 في مقابل 88 حالة في اليوم السابق في حين قفزت حصيلة حالات الإصابة الجديدة إلى 518 حالة في مقابل 177 حالة يوم أمس.

وأوضحت وكالة الحماية الإيطالية أن عدد حالات الوفاة في إيطاليا منذ ظهور المرض في البلاد يوم 21 فبراير بلغ 33774 حالة، وهو أكبر عدد من المتوفين في دولة في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا والبرازيل.

وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 234531 حالة من بينها 518 حالة اليوم, وكان هناك 402 حالة في منطقة لومبارديا بشمال إيطاليا، وهي أكثر المناطق الإيطالية تضررا سواء من ناحية عدد الإصابات أو الوفيات.

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21:51ت م

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