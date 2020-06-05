السعودية اليوم / عمران خان يستبعد فرض إغلاق جديد في باكستان لمواجهة كورونا



إسلام آباد 13 شوال 1441 هـ الموافق 05 يونيو 2020 م واس

استبعد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إمكانية فرض إغلاق جديد في باكستان لمواجهة انتشار وباء

وقال في تصريحات صحفية اليوم: إن باكستان تواجه العديد من التحديات الأخرى، ولن تتحمل عبء الإغلاق، ولكن حكومته ستعمل على تعزيز التوعية لإلزام الشعب بالإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من انتشار الفيروس.

وأضاف أن التعايش مع فيروس كورونا وفق نهج صحي سليم والالتزام بالإجراءات الاحترازية يعد الحل الأمثل للمضي قدماً في التعامل مع باقي التحديات التي تواجهها باكستان.

// انتهى //

21:36ت م

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إسلام آباد 13 شوال 1441 هـ الموافق 05 يونيو 2020 م واساستبعد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إمكانية فرض إغلاق جديد في باكستان لمواجهة انتشار وباء كورونا وقال في تصريحات صحفية اليوم: إن باكستان تواجه العديد من التحديات الأخرى، ولن تتحمل عبء الإغلاق، ولكن حكومته ستعمل على تعزيز التوعية لإلزام الشعب بالإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من انتشار الفيروس.وأضاف أن التعايش مع فيروس كورونا وفق نهج صحي سليم والالتزام بالإجراءات الاحترازية يعد الحل الأمثل للمضي قدماً في التعامل مع باقي التحديات التي تواجهها باكستان.// انتهى //21:36ت م0145

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