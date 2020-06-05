السعودية اليوم / تقنية البنات بتبوك تواصل استقبال طلبات تسجيل الفصل الصيفي



تبوك 13 شوال 1441 هـ الموافق 05 يونيو 2020 م واس

تواصل الكلية التقنية للبنات بمنطقه تبوك استقبال طلبات التسجيل بالفصل التدريبي الصيفي لهذا العام ، في المقررات النظرية التي تتفق طبيعتها مع نموذج التدريب " عن بعد ", وذلك من خلال شاشة تسجيل المقررات عبر نظام رايات.

وأوضحت عميدة الكلية التقنية للبنات بمنطقة تبوك هيفاء الصقر، أن مجلس الكلية اعتمد تنفيذ البرنامج التدريبي الصيفي تماشياً مع توجيهات معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وفق خطط التدريب المناسبة للمتدربات، مضيفةً أن الكلية أتاحت التسجيل في 31 مقرراً تدريبياً نظرياً في تخصصات تدريبية مثل الحاسب الآلي، التقنية الإدارية، تقنية التزيين النسائي والدراسات العامة, مشيرةً إلى أن بداية التدريب في الفصل الصيفي ستكون يوم الأحد القادم وعلى مدى تسعة أسابيع.

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21:12ت م

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