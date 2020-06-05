السعودية اليوم / بريطانيا تسجل 357 وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا



لندن 13 شوال 1441 هـ الموافق 05 يونيو 2020 م واس

أعلنت السلطات البريطانية اليوم تسجيل 357 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية جراء الإصابة بفيروس

وأفاد وزير الصحة البريطاني مات هانكوك خلال مؤتمر الإحاطة اليومي بشأن كورونا أن إجمالي ضحايا المرض في المملكة المتحدة يبلغ الآن 40261 شخصا، فيما لا يزال سبعة آلاف مريض منومين داخل المستشفيات جراء الإصابة بالفيروس .

كما نوه الوزير بأنه وفقاً للوائح الجديدة يجب على جميع العاملين في المستشفيات والزوار ارتداء أقنعة الوجه ابتداءً من يوم 15 يونيو الجاري.

// انتهى //

21:04ت م

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لندن 13 شوال 1441 هـ الموافق 05 يونيو 2020 م واسأعلنت السلطات البريطانية اليوم تسجيل 357 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية جراء الإصابة بفيروس كورونا وأفاد وزير الصحة البريطاني مات هانكوك خلال مؤتمر الإحاطة اليومي بشأن كورونا أن إجمالي ضحايا المرض في المملكة المتحدة يبلغ الآن 40261 شخصا، فيما لا يزال سبعة آلاف مريض منومين داخل المستشفيات جراء الإصابة بالفيروس .كما نوه الوزير بأنه وفقاً للوائح الجديدة يجب على جميع العاملين في المستشفيات والزوار ارتداء أقنعة الوجه ابتداءً من يوم 15 يونيو الجاري.// انتهى //21:04ت م0137

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