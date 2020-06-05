السعودية اليوم / السنغال تسجل 134 إصابة جديدة بفيروس كورونا



داكار 13 شوال 1441 هـ الموافق 05 يونيو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة السنغالية اليوم عن تسجيل 134 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأفاد بيان صادر عن الوزارة أن الإصابات الجديدة اكتشفت إثر إجراء 1700 تحليل مخبري، مضيفًا إلى جانب ذلك بأن عدد المتعافين من فيروس كورونا ارتفع إلى 2276 شخصًا .

ولفت النظر إلى استقرار عدد الوفيات عند 45 حالة.

وكانت الحكومة السنغالية قد قررت تمديد حالة الطوارئ حتى 2 يوليو المقبل، في إطار التدابير الاحترازية لمواجهة تفشي الفيروس في البلاد.

// انتهى //

21:03ت م

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داكار 13 شوال 1441 هـ الموافق 05 يونيو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة السنغالية اليوم عن تسجيل 134 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 4155 إصابة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.وأفاد بيان صادر عن الوزارة أن الإصابات الجديدة اكتشفت إثر إجراء 1700 تحليل مخبري، مضيفًا إلى جانب ذلك بأن عدد المتعافين من فيروس كورونا ارتفع إلى 2276 شخصًا .ولفت النظر إلى استقرار عدد الوفيات عند 45 حالة.وكانت الحكومة السنغالية قد قررت تمديد حالة الطوارئ حتى 2 يوليو المقبل، في إطار التدابير الاحترازية لمواجهة تفشي الفيروس في البلاد.// انتهى //21:03ت م0136

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