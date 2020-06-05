السعودية اليوم / شرطة عسير: القبض على مواطن اتخذ من حسابه الشخصي على أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي وسيلة لاستدراج الأطفال والتحرش بهم



أبها 13 شوال 1441 هـ الموافق 05 يونيو 2020 م واس

صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة عسير المقدم زيد الدباش ، بأنه إشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة لشخص اتخذ من حسابه الشخصي على أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي وسيلة لاستدراج الأطفال والتحرش بهم ، والتلفظ بعبارات ذات مدلولات وإيحاءات خادشة للحياء، ومجاهرته بأفعاله؛ فقد تمكنت الجهات الأمنية - بفضل الله - من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة .

// انتهى //

20:31ت م

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