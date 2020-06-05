شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق شقة وإخلاء العمارة احترازياً بمكة والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن عمليات ٩١١ تَلَقّت بلاغًا مساء اليوم الجمعة عن اندلاع حريق بشقة بالدور الأول في عمارة مكونة من ثلاثة ادوار بحي الشوقية، وعلى الفور جرى تحريك الفِرَق اللازمة وسيارات السلالم والمعدات المساندة.
وتابع: "بوصول الفِرَق للموقع، اتضح أن الحالة عبارة عن حريق بغرفة بالدور الأول بعمارة مكونة من ثلاثة ادوار وعلى الفور تم مباشرة الحالة من قِبَل أفراد الإنقاذ والإطفاء، وإخلاء المبنى بالكامل من قاطنيه احترازياً ولم تسجل إصابات ولله الحمد ، فيما باشر فريق التحقيق عمله بالموقع لاكتشاف الأسباب وإكمال الإجراءات اللازمة".
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