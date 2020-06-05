اليمن يسجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا المزيد

أعلن اليمن، الجمعة، تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 469 حالة.

وأعلنت اللجنة الوطنية العليا لمكافحة كورونا في اليمن، أن الحالات الجديدة كلها في محافظة تعز فقط، بينها 6 حالات وفاة؛ وشفاء 6 حالات في محافظتين.

وقالت اللجنة، على صفحتها بموقع "تويتر"، إنه تم تسجيل حالتي وفاة لإصابتين سجلتا سابقاً في لحج والضالع، بالإضافة لتعافي حالتين في لحج، و 4 حالات في أبين.

وبلغ إجمالي الحالات المسجلة بفيروس كورونا منذ 10 إبريل الماضي، 469 حالة إصابة مؤكدة، بينها 111 حالة وفاة، و 23 حالة شفاء.