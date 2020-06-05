إيران تنتهك جميع قيود الاتفاق النووي

2020-06-05

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الجمعة، في تقرير بشأن الأنشطة النووية الإيرانية، أن مخزون طهران من اليورانيوم المخصب يتجاوز بنحو ثماني مرات الحدّ المسموح به في الاتفاق النووي المبرم عام 2015، والذي بدأت إيران بالتخلي عن التزاماتها بموجبه في مايو 2019.

وبحسب استنتاجات مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن الكمية التي راكمتها طهران بلغت في العشرين من مايو 1571.6 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب، بينما الحدّ المسموح به هو 202.8 كجم بموجب الاتفاق الذي توصلت إليه حينها إيران والقوى العظمى، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين، بالإضافة إلى ألمانيا.

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وذكرت الوكالة أن إيران تواصل أيضًا تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 4.5%، وهي نسبة أعلى من نسبة 3.67% المسموح بها بموجب الاتفاق.

كما عبرت الوكالة عن قلق عميق من استمرار إيران طوال شهور في منع مفتشيها من دخول موقعين مهمين.

وهذان الموقعان اللذان يرغب مفتشو الوكالة بالدخول إليهما منذ أشهر عدة، هما من بين ثلاثة مواقع تشتبه الوكالة الدولية للطاقة الذرية باحتوائها سابقًا على مواد وأنشطة نووية غير مصرّح عنها، بدون ارتباط مثبت بالبرنامج النووي الحالي.



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