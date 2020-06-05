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ضبط 2500 منتج دوائي مخالف في جازان

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2020-06-05

ضبط 2500 منتج دوائي مخالف في جازان

تم إحالة المنشأة للجهات المعنية

متابعات الخليج 365 - جازان

رصدت هيئة الغذاء والدواء في منطقة جازان، اليوم الجمعة، مستودع أدوية غير مرخص ومخالف لاشتراطات التخزين الجيد.

وأكدت هيئة الغذاء والدواء، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أنه تم ضبط ٢٥٠٠ منتج مخالف، وإحالة المنشأة للجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.

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كما قدمت الغذاء والدواء الشكر إلى الصيدليات الأهلية على التزامها بمعايير السلامة الدوائية عبر رصد الأعراض الجانبية للأدوية والإبلاغ عنها خلال الشهور الماضية من بداية 2020.



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