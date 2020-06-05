، بريطانيا تسجل 357 وفاة جديدة كورونا خلال 24 ساعة ،

محمد بن مسعود - الدمام - فيما سيتم ارتداء أقنعة الوجه للعاملين بالمستشفيات والزوار من 15 يونيو الجاري

أعلنت السلطات البريطانية اليوم تسجيل 357 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية جراء الإصابة بفيروس كورونا.

وأفاد وزير الصحة البريطاني مات هانكوك خلال مؤتمر الإحاطة اليومي بشأن كورونا أن إجمالي ضحايا المرض في المملكة المتحدة يبلغ الآن 40261 شخصاً، فيما لا يزال سبعة آلاف مريض منومين داخل المستشفيات جراء الإصابة بالفيروس.

ونوه الوزير بأنه وفقاً للوائح الجديدة يجب على جميع العاملين في المستشفيات والزوار ارتداء أقنعة الوجه ابتداءً من يوم 15 يونيو الجاري.فيروس كورونا الجديد بريطانيا