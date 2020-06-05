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وزارة الرياضة توافق على تعديل تصنيف أعمار اللاعبين للموسم المقبل

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محمد بن مسعود - الدمام - ستخدم المنتخبات حتى عام 2023

عقدت لجنة المنتخبات بالاتحاد السعودي لكرة اليد اجتماعاً لها عن بعد عبر تطبيق "زووم"، وذلك على مدار يومين برئاسة رئيس اللجنة سعود الحودي، وبمشاركة أعضاء اللجنة سمير الحارثي وأحمد حبيب وعلي العليوات وناصر السقا.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة جدول الأعمال واتخاذ عدد من القرارات والتوصيات أهمها، وترشيح الأجهزة الفنية والإدارية للمنتخبات للمرحلة المقبلة، حيث تم رفعها لمجلس إدارة الاتحاد لاعتمادها.

كما تم اتخاذ عدد من القرارات والتوصيات المتعلقة بالأمور الإدارية والتنظيمية للمنتخبات في المرحلة المقبلة، إضافة إلى التفاوض مع عدد من شركات الملابس المعروفة لرعاية المنتخبات السعودية وسيتم عرض نتيجة المفاوضات على مجلس إدارة الاتحاد.

وجرى خلال الاجتماع الاطلاع على تعليمات الاتحاد الدولي الطبية لعودة نشاط كرة اليد بما يضمن سلامة اللاعبين والمتوافقة مع مراحل عودة النشاط الثمانية التي أقرها مجلس إدارة الاتحاد في اجتماعه السابق.

وزارة الرياضة توافق على تعديل تصنيف أعمار اللاعبين للموسم المقبل

وزارة

05 يونيو 2020 - 13 شوّال 1441 09:42 PM

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ستخدم المنتخبات حتى عام 2023

وزارة الرياضة توافق على تعديل تصنيف أعمار اللاعبين للموسم المقبل
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

عقدت لجنة المنتخبات بالاتحاد السعودي لكرة اليد اجتماعاً لها عن بعد عبر تطبيق "زووم"، وذلك على مدار يومين برئاسة رئيس اللجنة سعود الحودي، وبمشاركة أعضاء اللجنة سمير الحارثي وأحمد حبيب وعلي العليوات وناصر السقا.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة جدول الأعمال واتخاذ عدد من القرارات والتوصيات أهمها، وترشيح الأجهزة الفنية والإدارية للمنتخبات السعودية للمرحلة المقبلة، حيث تم رفعها لمجلس إدارة الاتحاد لاعتمادها.

كما تم اتخاذ عدد من القرارات والتوصيات المتعلقة بالأمور الإدارية والتنظيمية للمنتخبات في المرحلة المقبلة، إضافة إلى التفاوض مع عدد من شركات الملابس المعروفة لرعاية المنتخبات السعودية وسيتم عرض نتيجة المفاوضات على مجلس إدارة الاتحاد.

وجرى خلال الاجتماع الاطلاع على تعليمات الاتحاد الدولي الطبية لعودة نشاط كرة اليد بما يضمن سلامة اللاعبين والمتوافقة مع مراحل عودة النشاط الثمانية التي أقرها مجلس إدارة الاتحاد في اجتماعه السابق.

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، وزارة الرياضة توافق على تعديل تصنيف أعمار اللاعبين للموسم المقبل ،
المصدر : الخليج 365

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