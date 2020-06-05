- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أغلقت الهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية، سوبر ماركت أسواق الديرة، فرع حي الصبح، صباح اليوم الجمعة، بمبادرة من المستثمر وبمتابعة مباشرة من الإدارات المختصة بالهيئة الملكية؛ وذلك لوجود حالة إيجابية لأحد العاملين.
وقالت الهيئة الملكية بينبع الصناعية عبر حسابها الرسمي في "تويتر": إنه "حرصًا من الهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية على تطبيق أعلى الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، ونظراً لتسجيل حالة إيجابية لأحد العاملين بفرع أسواق الديرة بحي الصبح بمدينة ينبع الصناعية".
وأضافت: أنه "بحسب الإجراءات الوقائية المبلغة للمستثمرين في حالة الإصابات الإيجابية؛ تم على الفور إغلاق سوبر ماركت أسواق الديرة فرع حي الصبح، وذلك من صباح اليوم الجمعة بمبادرة من المستثمر، وكذلك بمتابعة مباشرة من الإدارات المختصة بالهيئة الملكية بينبع".
وأشارت إلى أن إغلاق الفرع المشار إليه سيستمر حتى استكمال أعمال الفحص والتعقيم حسب البروتوكولات الصحية المعتمدة.فيروس كورونا الجديد
05 يونيو 2020 - 13 شوّال 1441 09:21 PM
حتى استكمال أعمال الفحص والتعقيم حسب البروتوكولات الصحية المعتمدة
أغلقت الهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية، سوبر ماركت أسواق الديرة، فرع حي الصبح، صباح اليوم الجمعة، بمبادرة من المستثمر وبمتابعة مباشرة من الإدارات المختصة بالهيئة الملكية؛ وذلك لوجود حالة إيجابية لأحد العاملين.
وقالت الهيئة الملكية بينبع الصناعية عبر حسابها الرسمي في "تويتر": إنه "حرصًا من الهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية على تطبيق أعلى الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، ونظراً لتسجيل حالة إيجابية لأحد العاملين بفرع أسواق الديرة بحي الصبح بمدينة ينبع الصناعية".
وأضافت: أنه "بحسب الإجراءات الوقائية المبلغة للمستثمرين في حالة الإصابات الإيجابية؛ تم على الفور إغلاق سوبر ماركت أسواق الديرة فرع حي الصبح، وذلك من صباح اليوم الجمعة بمبادرة من المستثمر، وكذلك بمتابعة مباشرة من الإدارات المختصة بالهيئة الملكية بينبع".
وأشارت إلى أن إغلاق الفرع المشار إليه سيستمر حتى استكمال أعمال الفحص والتعقيم حسب البروتوكولات الصحية المعتمدة.
، ملكية ينبع تغلق سوبر ماركت لوجود حالة مصابة بكورونا لأحد العاملين بمبادرة من المستثمر ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر ملكية ينبع تغلق سوبر ماركت لوجود حالة مصابة بكورونا لأحد العاملين بمبادرة من المستثمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.