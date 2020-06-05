شكرا لقرائتكم خبر عن ينبع.. حرس الحدود ينقذ مواطنين تعطل قاربهما في عرض البحر والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المتحدث الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة، المقدم فهد بن فرج عبدالحميد، بأن مركز القيادة والسيطرة تلقى بلاغاً من ربان أحد قوارب النزهة أفاد فيه بتعرض قاربه لتوقف محركاته بعرض البحر ويرافقه مواطن آخر ويطلب المساعدة.
وأضاف:" فور استلام البلاغ، تم تحديد موقع القارب حيث اتضح أنه في منطقة عمليات مركز البثنة، وتوجيه الدورية البحرية التابعة للمركز إلى الموقع لتقديم المساعدة اللازمة، وقامت الدورية بقطر القارب إلى المرسى بعد الاطمئنان على سلامة الربان ومرافقه اللذين بصحة جيدة، ".
وأهاب المتحدث الإعلامي بجميع ملاك الوسائط البحرية التأكد من جاهزية وسائطهم ومدى قدرتها على الإبحار وإجراء الصيانة الدورية لها، وعدم التردد في الاتصال لطلب المساعدة على هاتف الطوارئ(٩٩٤)، متمنياً السلامة للجميع.
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