شكرا لقرائتكم خبر عن تكثيف الجولات الرقابية على المسالخ ونقاط الذبح بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت الأمانة أنها اتخذت جميع التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد , مؤكدة سعيها لتقديم أفضل الخدمات التي تضمن المحافظة على عملية الإصحاح البيئي في جميع مسالخ ونقاط الذبح وذلك من خلال الكشف البيطري قبل الذبح لرفع معدلات الحماية الصحية واستبعاد اللحوم الغير صالحة للاستهلاك الأدمي بجانب الرقابة على أعمال المسالخ بشكل يومي للتأكد من الالتزام بالتسعيرة الخاصة وتنظيم دخول الذبائح وسلامة خروجها إضافة إلى تهيئة جميع المسالخ بالكوادر من أطباء ومساعدين بيطريين ومشرفين وجزارين وعمال نظافة .
ودعت أمانة المدينة المنورة المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية وفي حال ملاحظة وجود مخالفات بلدية يمكن التواصل عبر مركز الطوارئ الموحد على الرقم (940) أو عبر تطبيق (بلدي 940) للتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات .
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