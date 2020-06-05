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القبض على مواطن في عسير يستدرج الأطفال ويتحرش بهم

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2020-06-05

القبض على مواطن في عسير يستدرج الأطفال ويتحرش بهم

عبر حسابه بأحد تطبيقات التواصل الاجتماعي

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت شرطة منطقة عسير القبض على مواطن اتخذ من حسابه الشخصي على أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي وسيلة لاستدراج الأطفال والتحرش بهم.

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صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة عسير المقدم زيد الدباش ، بأنه إشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة لشخص اتخذ من حسابه الشخصي على أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي وسيلة لاستدراج الأطفال والتحرش بهم ، والتلفظ بعبارات ذات مدلولات وإيحاءات خادشة للحياء، ومجاهرته بأفعاله؛ فقد تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة .



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