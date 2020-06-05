لماذا أعيد تشديد الإجراءات الاحترازية في جدة ؟

2020-06-05

متابعات الخليج 365 - جدة

قال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب: إن هناك عدة أسباب وراء إعادة تشديد الاحترازات الصحية في مدينة جدة لمدة 15 يومًا.

وأكد الشلهوب في مداخلة هاتفية إلى قناة الإخبارية أن جميع الإجراءات الواردة تخضع للتقييم والمراجعة الدورية لتمديد أي مرحلة أو للعودة عنها لاتخاذ إجراءات احترازية مشددة مرة أخرى، موضحًا أنه تقرر بناء على التقييم الصحي المرفوع من الجهات الصحية المختصة بعد مراجعة الوضع الوبائي ونسب الإشغال المرتفعة بأقسام العناية المركزة، إعادة تشديد الإجراءات الاحترازية في مدينة جدة لمدة 15 يومًا.

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وشدد الشلهوب على ضرورة أن يتقيد الجميع بالإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا سواء بارتداء الكمامة أو ما يغطي الأنف والفم والالتزام بالتباعد الجسدي؛ لكي لا يتم تشديد الاحترازات الصحية في أي مدينة أو محافظة أخرى.

وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية قد صرح بأنه بناءً على ما نص عليه البيان المنشور يوم الاثنين 2 شوال 1441 هجرية الموافق 25 مايو 2020 ميلادية، من أن جميع الإجراءات الواردة فيه تخضع للتقييم والمراجعة الدورية، للنظر في تمديد أي مرحلة أو العودة عنها إلى اتخاذ إجراءات احترازية مشدَّدة، بحسب ما تقتضيه المعطيات الصحية، وبناءً على التقييم الصحي المرفوع من الجهات الصحية المختصة بعد مراجعتها للوضع الوبائي، ونسب الإشغال المرتفعة لأقسام العناية المركزة، فقد تقرر إعادة تشديد الاحترازات الصحية في مدينة جدة لمدة 15 يومًا؛ تبدأ من يوم السبت 14 شوال 1441 هجرية الموافق 6 يونيو 2020 ميلادية، حتى نهاية يوم السبت 28 شوال 1441 هجرية الموافق 20 يونيو 2020 ميلادية.

وستكون الاحترازات المطبقة في مدينة جدة كالتالي: (منع التجول في جميع أنحاء المدينة من الساعة الثالثة عصرًا إلى السادسة صباحًا- تعليق أداء الصلوات في المساجد- تعليق الحضور إلى مقرات العمل بالوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص- تعليق تقديم الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي- استمرار السماح بالرحلات الداخلية الجوية والبرية وعبر القطارات- السماح بالدخول والخروج من المدينة في غير أوقات منع التجول- منع أي تجمعات لأكثر من خمسة أشخاص- استمرار الفئات المستثناة بقرارات سابقة في ممارسة أعمالها).



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