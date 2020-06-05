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أميركا تخفف الحظر المفروض على شركات الطيران الصينية
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلنت الولايات المتحدة الأميركية تخفيف الحظر المفروض على شركات الطيران الصينية.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تمارس فيه الولايات المتحدة ضغطًا على الصين لدفعها إلى السماح بتنفيذ رحلات الشركات الأميركية إلى الصين، في ظل رفض بكين تنفيذ الاتفاق القائم بين الطرفين حول حركة الطيران.
واتهمت إدارة ترامب يوم 22 مايو الحكومة الصينية بمنع شركات الطيران الأميركية من استئناف الرحلات إلى الصين، وطالبت 4 شركات صينية بتقديم جدول رحلاتها لسلطات الولايات المتحدة.
وتشهد العلاقات بين الولايات المتحدة والصين توترًا متزايدًا على خلفية قضايا عدة على رأسها الخلافات التجارية وقضية هونغ كونغ والوضع في بحر الصين الجنوبي، وجائحة فيروس كورونا المستجد.
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