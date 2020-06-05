الصحة السعودية : ارتفاع الحالات الحرجة يشير إلى انتشار نشط لـ كورونا

2020-06-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت وزارة الصحة أن التقييم دفع إلى اتخاذ إجراءات احترازية أكثر في مدينة جدة، بداية من يوم غد السبت ولمدة 15 يومًا.

وأضافت الصحة، بحسب “الإخبارية”، أن ارتفاع الحالات الحرجة يشير إلى انتشار نشط لفيروس كورونا، متابعةً أن هناك توصيات علمية بضرورة لبس الكمامة لمواجهة الفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة أنه جرى تسجيل 2591 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 95748 حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حاليًّا 24490 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 1412 حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة.

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كما سجلت المملكة 1651 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 70616 حالة.

وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة وعددها 2591 حالة، 46% من الحالات تعود لسعوديين و54% لغير سعوديين، و32% من الحالات للإناث، و68% ذكور، وبلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 4%، والأطفال 13%، والبالغين 83%.

وفيما يخص الفحوصات المخبرية في المملكة فقد تم إضافة فحوص جديدة بعدد 21763 فحصًا جديدًا ليصل إجمالي عدد الفحوص المخبرية التأكيدية لهذا الفيروس حتى الآن إلى 908972 فحصًا.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.



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