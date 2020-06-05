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القبض على مروجي بيع العملات المزيفة في الرياض
جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت شرطة منطقة الرياض القبض على شخصين ثبت تورطهما بالترويج لبيع عملات نقدية مزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب بيان للأمن العام عبر حسابه بموقع تويتر، اليوم الجمعة، أسفرت نتائج المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير عن القبض على شخصين تورطا في الترويج لبيع العملات النقدية المزيفة عبر شخص خارج المملكة، حيث تم القبض عليهما وهما مواطن ومقيم أردني الجنسية في العقد الرابع من العمر.
وقال الأمن العام: إنه عثر بحوزتهما من عملة مزيفة قرابة النصف مليون دولار أميركي، حيث جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهما إلى النيابة العامة.
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