شكرا لمتابعة خبر عن شرطة عسير تكشف تفاصيل القبض على مواطن يستدرج الأطفال للتحرش بهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

على خلفية ما نشرته "صدى" بشأن استدراج أحد الأشخاص للأطفال والتلفظ بألفاظ جنسية، فقد تمكنت شرطة منطقة عسير من القبض عليه.

وصرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة عسير المقدم زيد الدباش ، بأنه إشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة لشخص اتخذ من حسابه الشخصي على أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي وسيلة لاستدراج الأطفال والتحرش بهم ، والتلفظ بعبارات ذات مدلولات وإيحاءات خادشة للحياء، ومجاهرته بأفعاله؛ فقد تمكنت الجهات الأمنية - بفضل الله - من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة .