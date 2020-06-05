شكرا لمتابعة خبر عن «النيابة العامة» توضح خطوات التقدم بطلب لزيارة فروعها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت النيابة العامة الخطوات الواجب مراعتها عند طلب زيارتها أو زيارة أحد فروعها ودوائرها . أوضحت النيابة العامة الخطوات الواجب مراعتها عند طلب زيارتها أو زيارة أحد فروعها ودوائرها . وذكرت أن أول تلك الخطوات تكون بالدخول على موقعها الإلكتروني التالي: أضغط هنا Advertisements eservices.bip.sa وأضافت أنه يتم بعد ذلك الضغط على أيقونة طلب زيارة، وإكمال إجراءات التحقق. وأشارت إلى أن الفرد يستقبل رسالة استلام الطلب، وبعد معالجة الطلب من قبل المختصين، يستقبل الفرد رسالة تأكيد الموعد.

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