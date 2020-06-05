شكرا لمتابعة خبر عن حرس الحدود بالمدينة ينقذ شخصين تعطل قاربهما في عرض البحر بينبع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): أنقذت الدوريات البحرية التابعة لقطاع حرس الحدود في ينبع، بمنطقة المدينة المنورة، مواطنين اثنين تعطل قاربهما في عرض البحر. أنقذت الدوريات البحرية التابعة لقطاع حرس الحدود في ينبع، بمنطقة المدينة المنورة، مواطنين اثنين تعطل قاربهما في عرض البحر. وتفصيلا، تلقى مركز القيادة والسيطرة بلاغاً من ربان أحد قوارب النزهة يفيد بتعرض قاربه لتوقف محركاته بعرض البحر ويرافقه مواطن آخر ويطلب المساعدة. وعقب تحديد موقع القارب تبين أنه في منطقة عمليات مركز البثنة، وتوجيه الدورية البحرية التابعة للمركز إلى الموقع لتقديم المساعدة اللازمة، حيث قامت الدورية بقطر القارب إلى المرسى بعد الاطمئنان على سلامة الربان ومرافقه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حرس الحدود بالمدينة ينقذ شخصين تعطل قاربهما في عرض البحر بينبع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.