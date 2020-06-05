شكرا لمتابعة خبر عن " الرياض وجدة في المقدمة " تفاصيل حالات الإصابة بكورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة الصحة، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية وعددها (2591) حالة، منها 46% تعود لسعوديين و54% لغير سعوديين، و32% من الحالات للإناث، و68% ذكور وبلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 4%، والأطفال 13%، والبالغين 83%.

وذكرت أن الحالات الجديدة التي سجلت توزعت في عدد من المدن وهي: الرياض (719) حالة، وجدة (459) حالة، ومكة المكرمة (254) حالة، والمدينة المنورة (129) حالة، والهفوف (102) حالة، والدمام (90) حالة، والخبر (81) حالة، والقطيف (76) حالة، والجبيل (66) حالة، والمبرز (60) حالة، وبريدة (48) حالة، والظهران (45) حالة، والطائف (31) حالة، وخميس مشيط (29) حالة، والجفر (22) حالة، ورأس تنورة (20) حالة، ووادي الدواسر (20) حالة، والدرعية (19) حالة، وينبع (18) حالة، وتبوك (17) حالة، وجازان (15) حالة، والقنفذة (12) حالة، وعرعر (12) حالة، وعنيزة (11) حالة، والبشائر (11) حالة، وبقيق (11) حالة، وابها (10) حالات، ومحايل عسير (10) حالات، وصفوى (10) حالات، والسحن (9) حالات، والخفجي (9) حالات، وأبو عريش (9) حالات، ونجران (9) حالات، وبللسمر (8) حالات، والخرج (8) حالات، وبيش (7) حالات، وصبيا (7) حالات، ورويضة العرض (7) حالات، وأحد رفيدة (6) حالات، وحائل (6) حالات، والعارضة (6) حالات، والنماص (5) حالات، وتبالة (5) حالات، والدرب (5) حالات، والليث (5) حالات، والعيون(4) حالات، والبكيرية (4) حالات، والرس (4) حالات، وادي بن هشبل (4) حالات، والقويعية (4) حالات، وليلى (3) حالات، ووادي الفرع حالتان، ومهد الذهب حالتان، ورياض الخبراء حالتان، والقوز حالتان، والمزاحمية حالتان، وحوطة بني تميم حالتان، وحالة واحدة في كل من الحناكية، وخيبر، والمذنب، والأسياح، والمويه، وظهران الجنوب، ورجال ألمع، وتنومة، والعيدابي، وأضم، ورابغ، وحبونا، العويقلة، والشعبة، والبجادية، والزلفي، وتمير ، وثادق، وأملج, فيما بلغ عدد الوفيات (642) حالات، بإضافة (31) حالة وفاة جديدة.