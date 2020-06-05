شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. رصد مقيمين غير ملتزمين بالإجراءات الاحترازية في الدمام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

قام مقيمون من جنسيات آسيوية وعربية بمخالفة الاجراءات الاحترازية والوقائية التى تم تحديدها للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد في الدمام.

ورصد مقطع فيديو نماذج لأبرز تلك المخالفات، والتى منها عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وعدم ارتداء الكمامات والقفازات.

ومن جهتها، فتواصل الجهات الأمنية جولاتها الرقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وتوقيع العقوبات بحق المخالفين.