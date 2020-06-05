هطول أمطار الخير على ميسان

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): هطلت أمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من محافظة ميسان، اليوم الجمعة. هطلت أمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من محافظة ميسان، اليوم الجمعة. وطالب المركز الوطني للعمليات الأمنية (911)، بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

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