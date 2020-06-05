شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. مراسم دفن الأمير سعود بن عبدالله بن فيصل والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):وثق مقطع فيديو مراسم دفن الأمير سعود بن عبدالله بن فيصل آل سعود، الذي وافته المنية في الرياض.
وبحسب الفيديو، تمت إجراءات الدفن وسط الإجراءات الاحترازية المتخذة في المملكة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.
ويعد الأمير الراحل، هو حفيد ثالث ملوك السعودية، الملك فيصل بن عبدالعزيز، الذي حكم البلاد بين عامي 1964 و1975، ووالده هو الأمير والشاعر الراحل عبدالله الفيصل، ووالدته هي الأميرة الراحلة نورة بنت عساف العساف.
ويعتبر الراحل له 8 أخوة وأخت واحدة، هم الأمراء خالد " متوفى " ومحمد " متوفى " وعبد الرحمن وطلال " متوفى " وسلطان وتركي وبندر " متوفى " وفيصل، والأميرة سلطانة.
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