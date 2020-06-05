شكرا لمتابعة خبر عن "القضاء الإداري" يوضح موقف المُدد والمواعيد والمُهل من التعليق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى"، قرارين أصدرهما مجلس القضاء الإداري، وهما: نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى"، قرارين أصدرهما مجلس القضاء الإداري، وهما: 1. تُعد المُدد والمواعيد والمُهل المُقررة بموجب أحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية مَوقوفة خلال مدة تعليق الحضور إلى مقار العمل. 2. يُحسَب ما مضى من المُدد والمواعيد والمُهل المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذا القرار قبل التعليق، ويُكمل ما تبقى منها بعد رفع التعليق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "القضاء الإداري" يوضح موقف المُدد والمواعيد والمُهل من التعليق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.