شكرا لمتابعة خبر عن الموارد البشرية: حضور العاملين للمقرات مربوط بتطور الفيروس في كل مدينة على حدى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن ربطها الحضور لمقرات العمل بمستويات الخطورة لكل مدينة ومحافظة؛ بناء على تعميمها السابق بشأن ترتيبات الحضور لمقرات العمل، والبروتوكولات الوقائية للقطاع العام للفترة الممتدة.

وقالت الوزارة في تعميمها الجديد (الإلحاقي) أنه بالنظر في تقارير فريق العمل حول المؤشرات والمعطيات الصحية في مدن ومحافظات المملكة، ونظرا للحاجة إلى آلية مرنة لتحديد نسب الحضور في مقرات العمل في القطاع العام للفترة القادم؛ سيتم التقيد بعدد من الخطوات اعتبارا من يوم الأحد 15 شوال 1441 وحتى إشعار آخر.. كالتالي:

- مستوى الخطورة (الأحمر) / يعلق الحضور لمقرات العمل (ويعطى للوزير المختص أو رئيس الجهة المستقلة الصلاحية في تحديد من يحضر من الموظفين في أضيق الحدود)

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- مستوى الخطورة (البرتقالي) / يقتصر الحضور لمقرات العمل على المسؤولين (مديري الإدارات فأعلى)

- مستوى الخطورة (الأصفر) / تكون نسبة حضور الموظفين لمقرات العمل بحد أقصى 50٪

- مستوى الخطورة (الأخضر) / تكون نسبة حضور الموظفين لمقرات العمل بحد أقصى 75٪

وحول النسب المتبقية من الموظفين أوضحت الوزارة أنها تعمل عن بعد، وعلى الوزير المختص أو رئيس الجهة المستقلة الإشراف على قيام المديرين المباشرين بمتابعة إنتاجية العاملين عن بعد.