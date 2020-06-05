حالة الطقس المتوقعة غدا السبت في المملكة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة كذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، الجوف.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي قد تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من الساحل الغربي للبحر الأحمر كذلك على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل والمدينة المنورة، الحدود الشمالية، الجوف.

وفي البحر الأحمر، تكون الرياح السطحية شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، ولكن حالة البحر تكون من متوسط الموج إلى مائج.

وفي الخليج العربي، الرياح السطحية شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، كما أن حالة البحر تكون من متوسط الموج الى مائج.