شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق مسجدين في البكيرية بالقصيم بعد تسجيل حالات كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى):

أصدرت الجهات المعنية، قرارًا بإغلاق مسجدين في محافظة البكيرية بالقصيم، بعد تسجيل إصابات بفيروس كورونا، إذ يُجرى الآن تعقيمهم.

يذكر أن القصيم سجلت 71 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الجمعة، منها 48 حالة بمدينة بريدة و11 حالة في عنيزة و4 في الرس و4 في البكيرية وحالتين في رياض الخبراء وحالة في كل من المذنب و الاسياح.