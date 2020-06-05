شكرا لمتابعة خبر عن استشاري: التهاون يضغط على القطاع الصحي والوطن وقد يُذهب الجهود سدى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أكد الدكتور صفوق بن حمود العنزي، استشاري العناية المركزة، أن ما يحدث الآن من عدم التزام وتهاون وسيضغط على القطاع الصحي وقد تذهب الجهود سدى.

وقال العنزي: " الحالات الحرجة أهم المقاييس العالمية والتي تحدد مخارج الأمور بعد الله، كاستشاري عناية حرجة ما اشاهده هو عدم التزام وتهاون يدفع أحبائكم وأهلكم إلى أصعب الأوضاع مع ضغط علينا كقطاع صحي وضغط على وطن بذل ويبذل كل شئ لكم، أستشعر المسؤولية وإلا ذهبت الجهود سدى " .

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت إعادة الإجراءات الاحترازية المشددة على جدة، من منع تجول وتعليق الصلاة في المساجد، بعدما شهدت المدينة ارتفاعًا في عدد الحالات خلال الأيام الماضية.