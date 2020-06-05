شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تعرف على الخدمات التي تقدمها «صحة المدينة» لنزلاء المحاجر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

كشف مقطع فيديو لصحة المدينة المنورة الخدمات التي تقدمها في ظل انتشار الوباء، حيث بان الرعاية تقدم لاكثر من 2400 نزيل بالمحاجر الصحية.

وتمثلت الخدمات التي تقدمها الخدمة الإجتماعية الطبية في التواصل معه النزلاء ومتابعة حالاتهم وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي، وتبصيرهم بالإجراءات الاحترازية المتبعة، والتنسيق مع الجهات المعنية، إضافة لتقديم الخدمات لهم وتأمين المستلزمات واحتياجاتهم الخارجية والتواصل معهم بعد خروجهم والاطمئنان على صحتهم.

وأطلقت الإدارة عددًا من المبادرات الاجتماعية، شملت مبادرة لترفيه الأطفال من خلال توفير مجموعة من الألعاب لتسلية الأطفال والترفيه عنهم، وتوفير أكثر من 100سلة غذائية ومبادرة "صحتكم عيدنا" التي استهدفت تقديم بعض الهدايا للقائمين على المحاجر والنزلاء خاصة الأطفال منهم.