شكرا لمتابعة خبر عن هطول أمطار على محافظتي الطائف والعرضيات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى): نبه المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية بهطول أمطار من متوسطة إلي شبه غزيرة على أجزاء متفرقة من محافظتيّ الطائف والعرضيات. نبه المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية بهطول أمطار من متوسطة إلي شبه غزيرة على أجزاء متفرقة من محافظتيّ الطائف والعرضيات. ودعا المركز إلى أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري السيول والأدوية.

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