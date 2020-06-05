شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. سيول الصناعية جنوب المدينة المنورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

وثق مقطع فيديو، جريان السيول في الصناعية جنوب المدينة المنورة، اليوم الجمعة.

وأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم، تضمنت أمطار رعدية وأتربة مثارة مع تأثيرات مصاحبة للحالة تمثلت في نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية.

وبينت الإدارة أن الحالة التي تشمل الحناكية - المدينة المنورة - المهد - بدر - خيبر - وادي الفرع ، تستمر حتى التاسعة من مساء اليوم الجمعة.