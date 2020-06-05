شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. ولي العهد بزي العرضة كاملًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أظهر صورة قديمة، صاحب السمو الملكي الأمير أظهر صورة قديمة، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، في أول أيام شبابه. وأوضحت الصورة، تواجد ولي العهد في إحدى المناسبات الثقافية والتراثية، إذ كان مرتدياً زي العرضة الكامل، ويقف بجواره وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر ويحمل بيده سيفاً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. ولي العهد بزي العرضة كاملًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.