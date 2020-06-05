الصحة تعلن نسب الإصابة بحالات كورونا: 46% مواطنين و54% غير سعوديين

كشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 2591 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 95,748 ، وبلغ إجمالي حالات التعافي 70616، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 642 حالة، وتم تسجيل 31 حالة وفاة، و1651 حالات تعافٍ، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأوضحت أن الحالات المسجلة وعددها (2591) حالة، منها 46% حالة تعود لسعوديين و54% لغير السعوديين، و32% من الحالات للإناث، و68% ذكورًا وبلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 4%، والأطفال 13%، والبالغين 83%.

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