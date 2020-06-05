«توكلنا»: تعديل مقر السكن متاح لمرة واحدة فقط

أوضح إجراء ضروريًا
أكد تطبيق توكلنا المعتمد من وزارة الصحة، على إتاحة «تعديل مقر السكن» لمرة واحدة فقط لجميع المستخدمين.
وأضاف التطبيق عبر «تويتر»، إن «تعديل مقر السكن» سيكون متاحًا لمرة واحدة فقط لجميع المستخدمين.
واستكمل: «نرجو جميع المستخدمين عند القيام بالتعديل أن تكونوا في موقع سكنكم الصحيح قبل القيام بالتغيير».
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