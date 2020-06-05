«الجريدة الرسمية» تنشر موافقة وزير المالية على نماذج الاتفاقيات الإطارية للجهات الحكومية

صدرت بناء على الصلاحيات الممنوحة للوزير..
نشرت الجريدة الرسمية «أم القرى»، اليوم الجمعة، قرارات وزير المالية، محمد الجدعان، بالموافقة على نماذج الاتفاقيات الإطارية للجهات الحكومية.
وبحسب «أم القرى»، أصدر الوزير القرار رقم (4149) بتاريخ 30-9-1441هـ، ونصه:
أولًا : الموافقة على نماذج الاتفاقيات الإطارية للجهات الحكومية وفقًا للصيغة المرافقة لهذا القرار، وتنشر في الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.
ثانيًا: يُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ 9-10-1441هـ الموافق 1-6-2020م، وينشر في الجريدة الرسمية.
ووفق الجريدة الرسمية، صدر قرار الوزير، بناءً على الصلاحيات الممنوحة له، وبناءً على الفقرة (2) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) بتاريخ 13-11-1440هـ.
كما صدرت الموافقة، بناءً على القرار الوزاري رقم (1409) وتاريخ 4-4-1441هــ، بشأن تأجيل العمل بأسلوب الاتفاقيات الإطارية حتى تاريخ 9-10-1441هـ.
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