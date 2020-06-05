بالصور.. «مدني أبها» ينقذ شابًا سقط في غدير مياه

فرق الهلال الأحمر نقلته للمستشفى

انقذ الدفاع المدني في أبها، شابًا سقط في غدير مياه، فيما نقلته فرق الهلال الأحمر للمستشفى. جاء ذلك بتغريدة للمديرية العامة للدفاع المدني عبر «تويتر»، قالت خلالها، «إن الدفاع المدني بأبها، أنقذ شابًا سقط في غدير مياه في جبال عين الذيبة بقرية القصير، وتم نقله للمستشفى عن طريق الهلال الأحمر؛ ليتلقى العلاج. اقرأ أيضًا «العمليات الأمنية» يُحذِّر من هطول أمطار بالطائف والعرضيات

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