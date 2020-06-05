«العمليات الأمنية» يُحذِّر من هطول أمطار بالطائف والعرضيات

حذَّر المركز الوطني للعمليات الأمنية، بوزارة الداخلية من هطول أمطار على محافظتي الطائف والعرضيات بمنطقة مكة المكرمة.

جاء ذلك في بيان عبر «تويتر» قال فيه، «تشهد محافظتا الطائف والعرضيات هطول أمطار من متوسطة إلى شبه غزيرة بأجزاء متفرقة منهما».

واستكمل المركز، «نود أخذ الحيطة والحذر وابتعاد المواطنين عن مجاري السيول والأودية».

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