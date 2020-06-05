«العمليات الأمنية» يُحذِّر من هطول أمطار بالطائف والعرضيات

تتراوح من متوسطة إلى شبه غزيرة
حذَّر المركز الوطني للعمليات الأمنية، بوزارة الداخلية من هطول أمطار على محافظتي الطائف والعرضيات بمنطقة مكة المكرمة.
جاء ذلك في بيان عبر «تويتر» قال فيه، «تشهد محافظتا الطائف والعرضيات هطول أمطار من متوسطة إلى شبه غزيرة بأجزاء متفرقة منهما».
واستكمل المركز، «نود أخذ الحيطة والحذر وابتعاد المواطنين عن مجاري السيول والأودية».
اقرأ أيضًا
الحصيني: رياح «البوارح» تنشط خلال ساعات
كانت هذه تفاصيل خبر «العمليات الأمنية» يُحذِّر من هطول أمطار بالطائف والعرضيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.