بالفيديو.. أمطار غزيرة على رجال ألمع

تتدفق عبر مجاري الأودية

تشهد محافظة رجال ألمع في الجهة الغربية من منطقة عسير، اليوم الجمعة، هطول أمطار غزيرة. ووفق حساب «هواة الطقس بالرس» عبر «تويتر»، شهدت منطقة غرب محايل عسير تساقط الثلوج، وهطول أمطار مماثلة بدأت تتدفق عبر مجاري الأودية. Advertisements وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قالت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الجمعة، إن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة تشمل مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة. اقرأ أيضًا الأرصاد: أمطار رعدية محتملة على أربع مناطق بالمملكة

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