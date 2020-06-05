«أم القرى»: وقف المواعيد والمهل المقررة أمام ديوان المظالم خلال فترة تعليق الحضور إلى مقار العمل

بموجب أحكام نظام المرافعات..

نشرت الجريدة الرسمية «أم القرى»، اليوم الجمعة، قرار مجلس القضاء الإداري، بوقف المواعيد والمهل المقررة أمام ديوان المظالم خلال فترة تعليق الحضور إلى مقار العمل. ووفق «أم القرى»، صدر قرار مجلس القضاء الإداري رقم (17-1441) وتاريخ 4-10-1441هـ المتضمن: تُعد المُدد والمواعيد والمُهل المُقررة بموجب أحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية مَوقوفة خلال مدة تعليق الحضور إلى مقار العمل. Advertisements يُحسَب ما مضى من المُدد والمواعيد والمُهل المنصوص عليها في البند (السابق) من هذا القرار قبل التعليق، ويُكمل ما تبقى منها بعد رفع التعليق. اقرأ أيضًا: تعديلات إعانة البحث عن عمل توضح ضوابط الإيقاف والصرف الشهري تأكيدًا لـ«عاجل».. الفصل ينتظر «الموظف المدان» في جريمة فساد

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