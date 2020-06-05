8 آلاف و787 منشأة تجارية ممنوعة من ممارسة نشاطها في العاصمة.. تعرف عليها من أمانة الرياض

أوضحت أمانة منطقة الرياض أنواع المنشآت التجارية المحظورة من ممارسة نشاطها في العاصمة خلال الفترة من 8 حتى 28 شوال الجاري.

وأضافت أمانة منطقة الرياض، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن ٨,٧٨٧ منشأة تجارية محظورة من ممارسة نشاطها في العاصمة خلال الفترة من ٨ حتى ٢٨ شوال الجاري.

وتشمل المنشآت التجارية المحظورة تماشيًّا مع الإجراءات الاحترازية نحو 6 آلاف و409 محلات للحلاقة و346 مركزًا رياضيًّا و13 صالة سينما و34 مقهى يقدم المعسل والشيشة وألف و985 مشغلًا لتزيين النساء، وفقًا لأمانة منطقة الرياض.

وكانت أمانة منطقة الرياض رفعت نسبة ساعات العمل الرقابي بمقدار ٦٦ بالمائة منذ بدء انتشار فيروس كورونا، بمتوسط يبلغ ١٠ ساعات لكل مراقب؛ بهدف التحقق من التزام المنشآت بالإجراءات الوقائية، وفقًا للحساب الرسمي.

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